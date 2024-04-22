Загальні світові військові витрати зросли на тлі напруження, що зростає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Загальні світові військові витрати зросли дев'ятий рік поспіль і досягли 2443 млрд. доларів у 2023 році, збільшившись на 6,8 відсотка в реальному вираженні порівняно з 2022 роком.

Як зазначає інститут, вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п'яти географічних регіонах, визначених SIPRI, особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії, а також на Близькому Сході.

Збільшили свої військові витрати Сполучені Штати, Китай та Росія згідно з новими даними про глобальні військові витрати, опубліковані сьогодні.

"Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки. Держави віддають пріоритет військової могутності, але вони ризикують потрапити по спіралі "дія-реакція" у все більш нестабільному геополітичному ландшафті та у сфері безпеки", - сказав Нан Тянь, старший науковий співробітник Програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь.

Україна стала восьмою за величиною марнотратом у 2023 році після зростання витрат на 51 відсоток до 64,8 млрд доларів. В результаті військовий тягар України склав 37% і склав 58% від загальних державних видатків.

Військові витрати України у 2023 році становили 59% від російських. Однак Україна також отримала щонайменше 35 млрд. доларів військової допомоги протягом року, у тому числі 25,4 млрд. доларів від США. У сукупності ця допомога та власні військові витрати України були еквівалентними приблизно 91 відсотку російських витрат.

Військові витрати Росії збільшилися на 24% і, за оцінками, становитимуть 109 мільярдів доларів у 2023 році, що на 57% більше, ніж у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. У 2023 році військові витрати Росії склали 16% від загальних державних витрат, а її військовий тягар (частка військових витрат у валовому внутрішньому продукті, ВВП) становив 5,9%.

У 2023 році на 31 члена НАТО припадало 1341 млрд. доларів, що становить 55 відсотків світових військових витрат. Військові витрати США зросли на 2,3 відсотка і досягли 916 млрд доларів у 2023 році, що становить 68 відсотків від загальних військових витрат НАТО.

У цьому році більшість європейських членів НАТО збільшили свої військові витрати. Їхня сукупна частка в загальному обсязі НАТО склала 28%, що є найвищим показником за десятиліття. 4 відсотки, що залишилися, припали на Канаду і Туреччину .

Через десятиліття після того, як члени НАТО офіційно взяли на себе зобов'язання виділяти на збройні сили 2 відсотки ВВП, 11 із 31 члена НАТО досягли або перевищили цей рівень у 2023 році — найбільше з моменту прийняття зобов'язання.

Ще одна мета - спрямовувати не менше 20% військових витрат на "витрати на обладнання" - була досягнута 28 членами НАТО у 2023 році порівняно з 7 у 2014 році.