Загальна допомога Німеччини Україні цього року сягне 7 млрд євро, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок подякував ФРН за додаткові 3 мільярди євро допомоги Україні. Зазначається, що це доводить цьогорічну підтримку до 7 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента України.
На спільній прес-конференції у Києві 1 квітня глава держави заявив, що українська сторона вдячна Німеччині "за значну допомогу"
Як відзначив Зеленський, ФРН є лідером в Європі за обсягом наданої Україні допомоги.
Загальна сума підтримки з боку офіційного Берліна становить уже понад 43 мільярди євро, 15 мільярда з них були спрямовані на військові потреби, розповіли в Офісі президента.
Також вказується, що Німеччина "зробила значний внесок у зміцнення української протиповітряної оборони: це шість систем IRIS-T, три системи Patriot, а також зенітні установки Gepard".
Зеленський висловив вдячність Бундестагу за схвалення рішення надати Україні додаткові 3 мільярди євро. В Офісі президента звернули увагу, що таким чином загальна підтримка з боку Німеччини у 2025 році становитиме 7 мільярда євро.
Український президент та глава МЗС Німеччини під час зустрічі у Києві також обговорили результати зустрічі лідерів щодо підтримки української сторони в Парижі та "напрацювання форматів гарантій безпеки".
"Україна також розраховує на підтримку з боку Німеччини на шляху до членства в ЄС, зокрема щодо якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера", - йдеться в заяві Офісу президента.
Своєю чергою Бербок зазначила, що ФРН "продовжуватиме підтримку України, яка сьогодні захищає мир і безпеку всієї Європи".
"Ми залишатимемося з Україною стільки, скільки необхідно. Німецький уряд надалі підтримуватиме досягнення справедливого миру та вашого членства в ЄС", - сказала глава МЗС Німеччини.
Як повідомлялося раніше, під час спільного брифінгу з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок президент Зеленський також висловив сподівання, що Україна отримає від Німеччини далекобійні ракети Taurus після того, як до влади прийде новий канцлер Фрідріх Мерц.
Нагадаємо також, 22 березня Німеччина зробила фінальний крок до виділення 3 млрд євро Україні.
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