Стімпанк-ПК без кулерів: тест у Cyberpunk 2077 показав несподіваний результат

Британський бренд Billet Labs, що спеціалізується на преміальних компонентах для ПК, реалізував унікальний моддинг-проєкт. Розробники зібрали топову ігрову систему на базі процесора AMD Ryzen 7 9800X3D та нової відеокарти Nvidia GeForce RTX 5080, повністю відмовившись від традиційних кулерів.
Для реалізації задуму фахівці Billet Labs розробили складну кастомну систему, що складається з трьох масивних пасивних радіаторів із габаритами 40×20 см, 28×14 см та 24×12 см.
Головна фішка конструкції полягає у повній відсутності механічних рушіїв для циркуляції рідини.
Вода всередині контуру рухається виключно завдяки природному температурному градієнту. Нагріта від кристалів CPU та GPU рідина підіймається вгору до радіаторів, де охолоджується, важчає і знову опускається до теплознімачів.
Щоб додатково розсіювати тепло від материнської плати Gigabyte Aorus Pro B850, її змонтували на алюмінієвій пластині завтовшки 8 міліметрів за допомогою щільних термопрокладок.
Єдиним елементом із вентилятором залишився блок живлення на 600 Вт, проте його конструкцію під час експерименту вирішили не змінювати задля безпеки.
ПК без вентилятора продемонстрував виняткову стабільність у більшості повсякденних та робочих сценаріїв:
Режим простою (Idle). За словами розробників, система поводиться ідеально. Температура теплоносія тримається на позначці усього 28 °C.
Рендеринг у Cinebench. За умови 100% навантаження на процесор Ryzen 7 9800X3D протягом 30 хвилин хладагент прогрівся до 39 °C. Сам процесор розжарився до граничних 90 °C, проте автоматика не зафіксувала жодного скидання частот (тротлінгу) - чип видав максимум своєї потужності.
Важкий геймінг (Cyberpunk 2077). Одночасне підключення до роботи потужного графічного чипа RTX 5080 суттєво ускладнило завдання. Вода всередині контуру розігрілася понад 55 °C.
Комп'ютер працював стабільно, без вильотів та артефактів, проте інженери визнають: такі температури рідини є вищими за рекомендовані норми для тривалої безпечної експлуатації заліза.
Проєкт Billet Labs наочно довів, що пасивне охолодження сучасних топ-компонентів цілком можливе. Проте для повсякденного безшумного геймінгу користувачам все ж доведеться шукати компроміс - або обмежувати енергоспоживання чипів, або проєктувати ще масивніші радіаторні блоки для ефективного відведення тепла.