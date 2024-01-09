У 2023 році зафіксовано рекордну кількість мирних жителів, що постраждали від вибухів
Минулого року кількість загиблих чи поранених мирних жителів внаслідок вибухів була рекордною за останні 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Благодійна акція, що базується у Великій Британії, по боротьбі зі збройним насильством (AOAV) зафіксувала збільшення кількості жертв серед цивільного населення, викликаних вибухами, на 122% у 2023 році.
Зростання багато в чому зумовлене війною, що ведеться в Україні, між Ізраїлем та ХАМАСом у Газі, в Судані, М'янмі та Сомалі.
Внаслідок нападів загинуло щонайменше 15 305 мирних жителів, що на 122% більше, ніж у 2022 році. Ще десятки тисяч отримали поранення.
Також організація AOAV повідомляє, що використання зброї повітряного базування по всьому світу збільшилося на 226% у 2023 році – з 519 інцидентів у 2022 році до 1694 минулого року.
Благодійна організація також зафіксувала значне зростання використання зброї наземного базування у 2023 році.
Війна в Україні
Російські окупанти час від часу влаштовують масовані ракетні атаки по українських населених пунктах.
Остання масована атака росіян була вранці 8 січня. Вибухи чули мешканці Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу та Хмельницького.
Детальніше про ракетну атаку росіян 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.
У ніч на 6 січня росіяни двічі обстріляли Покровськ. Внаслідок обстрілів є поранені.
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