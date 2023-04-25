Зафіксовано 70 "прильотів". Росіяни вчергове обстріляли Сумську область

По Юнаківській громаді з території РФ було здійснено артилерійський обстріл. Там зафіксовано чотири прильоти.

"Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджено лінію електромережі, приміщення автогаража та вікна в приміщенні пилорами. Також по території громади зафіксовано два прильоти з міномета", - сказано в повідомленні.

У Білопільській громаді ворог вдарив по території з мінометів. Там зафіксовано 25 прильотів з міномета та 17 з артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено домогосподарство.

"Хотінська громада: росіяни били з мінометів - 9 прильотів. Пошкоджено лінію електромережі. Есманська громада: з території РФ здійснено 4 мінометних обстріли - 13 прильотів", - повідомили в ОВА.