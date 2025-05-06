Зафіксовано 20 ударів: з'явились фото наслідків атаки РФ по Харкову

"За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав двадцять ударів "Шахедами" у чотирьох районах міста по восьми локаціях", - написав Терехов о 06:20

Через невеликий проміжок часу Синєгубов підтвердив, Харків атакували 20 дронів. Він висловив атака була здійснена кількома хвилями.

"Масована атака тривала понад 2 години, а на місці влучань спалахнули пожежі. Наразі вогнеборці ДСНС ліквідовують наслідки ворожих ударів", - додав він та опублікував фото наслідків.

Водночас начальник відділу Харківської поінформував, що під ударом РФ опинилися: приватне підприємство, торгівельний центр та приватні будинки. Крім того, двоє людей постраждали.