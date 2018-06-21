Зафіксовано пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі міста Ясинуватої

Існує загроза подачі питної води для 1,3 млн осіб

В результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області було зафіксовано значне пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі міста Ясинуватої. Про це повsдомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.

"Пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі промислової зони м. Авдіївка Донецької області, ймовірно виникли внаслідок застосування важкого озброєння. На супутникових знімках 2018 року можна побачити значний водовилив, якого не було у 2016 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це негативно впливає на забезпечення водою населення як на окупованих територіях (м. Докучаєвськ) так і на підконтрольних ряду України територіях (Маріуполь, Волноваха, Вугледар, Новотроїцьке).

"Внаслідок значного витоку води до кар’єру існує загроза подачі питної води для 1,3 мільйонів мирного населення", - попереджають у МінТОТ.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за тиждень зафіксувала не менше 600 обстрілів навколо Донецької фільтрувальної станції.