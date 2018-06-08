Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг ДФС

Обстрелы зафиксированы в радиусе 15 км вокруг Донецкой фильтровальной станции

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг Донецкой фильтровальной станции. Об этом на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе миссия зафиксировала по меньшей мере 600 нарушений прекращения огня в радиусе 15 км вокруг Донецкой фильтровальной станции. В результате несоблюдения (режима прекращения огня, - ред.) ДФС пришлось закрыть на этой неделе", - отметил Хуг.

Hug: Last week SMM recorded at least 600 ceasefire violations in 15km radius around #Donetsk Filtration Station. As a result of non-compliance by the side, the DFS had to be shutdown this week #FactsMatter — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов. По заявлению компании "Вода Донбасса", вечером 6 июня в результате боевых действий Донецкая фильтровальная станция была обесточена. По состоянию на 8 июня вода не подается в Авдеевку и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.