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Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг ДФС

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 13:12
Фото: Александр Хуг (osce.org)
Фото: Александр Хуг (osce.org)

Обстрелы зафиксированы в радиусе 15 км вокруг Донецкой фильтровальной станции

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг Донецкой фильтровальной станции. Об этом на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.  

"На прошлой неделе миссия зафиксировала по меньшей мере 600 нарушений прекращения огня в радиусе 15 км вокруг Донецкой фильтровальной станции. В результате несоблюдения (режима прекращения огня, - ред.) ДФС пришлось закрыть на этой неделе", - отметил Хуг.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов. По заявлению компании "Вода Донбасса", вечером 6 июня в результате боевых действий Донецкая фильтровальная станция была обесточена. По состоянию на 8 июня вода не подается в Авдеевку и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донецк, ОБСЕ, обстрел, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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