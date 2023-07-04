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ЗАЕС втратила зв'язок з єдиною лінією електропередачі, - МАГАТЕ

Фото: ЗАЕС втратила зв'язок з єдиною лінією електропередачі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні вночі Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ .

"Сьогодні о 01:21 було відключено єдину лінію електропередачі 750 кіловольт, що залишилася, з чотирьох, які були до конфлікту. Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме", - заявив він.

Гроссі наголосив, що ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку війни, що посилює ризики для ядерної безпеки та безпеки об'єкта, який наразі перебуває на лінії фронту.

"Відключення лінії електропередачі 750 кВ призвело до того, що для отримання електроенергії за межами майданчика, необхідної, наприклад, для перекачування охолоджувальної води для станції, ЗАЕС довелося перейти на єдину резервну лінію електропередачі 330 кВ", - заявив глава МАГАТЕ.

Він додав, що лінію 330 кВ було знову під'єднано до станції тільки 1 липня після пошкодження чотири місяці тому

"Цього разу АЕС вдалося уникнути повної втрати всього зовнішнього електропостачання, що вже траплялося сім разів під час конфлікту, але останнє відключення лінії електропередачі знову демонструє нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на АЕС", - сказав Гроссі.

Загроза теракту у ЗАЕС

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС із подальшим викидом радіації. При цьому раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці заявили, що росіяни зменшують присутність на станції. персоналу, що залишився, наказали звинувачувати Україну у разі аварійної ситуації.

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Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України