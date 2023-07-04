ЗАЭС потеряла связь с единственной линией электропередачи, - МАГАТЭ

"Сегодня в 01:21 была отключена единственная оставшаяся линия электропередачи 750 киловольт, из четырех имевшихся до конфликта. Неизвестно, что послужило причиной отключения электроэнергии и как долго оно продлится", - заявил он.

Гросси подчеркнул, что ЗАЭС испытывает серьезные проблемы с электроснабжением за пределами площадки с момента начала войны, что усугубляет риски для ядерной безопасности и безопасности объекта, который в настоящее время находится на линии фронта.

"Отключение линии электропередачи 750 кВ привело к тому, что для получения электроэнергии за пределами площадки, необходимой, например, для перекачки охлаждающей воды для станции, ЗАЭС пришлось перейти на единственную резервную линию электропередачи 330 кВ", - заявил глава МАГАТЭ.

Он добавил, что линия 330 кВ была вновь подключена к станции только 1 июля после повреждения четыре месяца назад

"На этот раз АЭС удалось избежать полной потери всего внешнего электроснабжения, что уже случалось семь раз во время конфликта, но последнее отключение линии электропередачи вновь демонстрирует нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на АЭС", - сказал Гросси.

Угроза теракта в ЗАЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. При этом ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.

После этого в разведке заявили, что россияне уменьшают присутствие на станции. Оставшемуся персоналу приказали обвинять Украину в случае аварийной ситуации.

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