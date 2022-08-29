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На ЗАЭС снарядами пробило крышу возле реакторов: спутниковое фото

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Энергодар, Понедельник 29 августа 2022 18:58
На ЗАЭС снарядами пробило крышу возле реакторов: спутниковое фото Фото: Запорожская АЭС (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

В результате обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повреждено одно из зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Forign Policy Джека Детча.

Согласно спутниковым снимкам, на Запорожской АЭС была повреждена крыша одного из зданий, которое находится рядом с ядерными реакторами.

На ЗАЭС снарядами пробило крышу возле реакторов: спутниковое фото

Фото: спутниковый снимок территории ЗАЭС (twitter.com/JackDetsch)

Отметим, рядом с территорией ЗАЭС продолжаются лесные пожары. А в ближайшие дни станцию посетит миссия МАГАТЭ.

Напомним, ранее в российском Кремле заявили, что Москва гарантирует безопасность представителям МАГАТЭ во время визита на атомную станцию.

В то же время украинская сторона ожидает, что миссия признает, что Россия на захваченной АЭС нарушает протоколы ядерной безопасности.

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Запорожская АЭС Энергодар
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