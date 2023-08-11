ЗАЕС під'єднали до основної лінії електропередачі, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ .

За даними МАГАТЕ, відключення сталося 10 серпня приблизно о 19:00 за 5,5 км від відкритого РУ на південному березі річки через спрацювання системи захисту від надструму.

Під час відключення ЗАЕС було підклчено до лінії електропередачі 330 кВ, яка необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

"Ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", - заявили у МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

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