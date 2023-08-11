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ЗАЭС подключили к основной линии электропередачи, - МАГАТЭ

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Пятница 11 августа 2023 18:26
ЗАЭС подключили к основной линии электропередачи, - МАГАТЭ Фото: ЗАЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Кава

Запорожская атомная электростанция подключена к основной линии электропередачи 750 киловольт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

По данным МАГАТЭ, отключение произошло 10 августа примерно в 19:00 в 5,5 км от открытого РУ на южном берегу реки из-за срабатывания системы защиты от сверхтока.

При отключении ЗАЭС была подключена к линии электропередачи 330 кВ, которая необходима для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

"Ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", - заявили в МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

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