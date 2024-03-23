ЗАЕС опинилась на межі блекауту вдруге за добу. Яка ситуація на зараз

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок до блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Крім того, під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу, загинув водій, пасажирів на той час в салоні електротранспорту не було. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два удара яких виявились прямими. Детальніше про наслідки цього обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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