На ЗАЕС може статися катастрофа, якщо закінчиться паливо у генераторах, - "Енергоатом"

Він пояснив, що постійні обстріли Запорізької АЕС часто перешкоджають постачанню електроенергії. У зв'язку з цим використовують дизельні генератори. Проте ніхто не знає, скільки дизеля є на ЗАЕС.

Котін зазначив, що якщо закінчиться дизель у генераторах під час відключень світла, на Запорізькій атомній електростанції може статися катастрофа, як у Фукусімі.

Зараз усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки, тобто вони не виробляють жодної енергії та не містять палива. Але це не означає, що станція не працює.

Як зазначив голова "Енергоатому", неможливо законсервувати такий ядерний об'єкт, як "макаронну фабрику". Необхідно контролювати та обслуговувати системи охолодження для запобігання перегріву відпрацьованого палива.

Довідка. У 2011 році землетрус і цунамі призвели до аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1". Внаслідок аварії розплавилася активна зона реакторів відразу на трьох енергоблоках та спричинила вибух. Це була наймасштабніша ядерна катастрофа після трагедії на Чорнобильській АЕС.