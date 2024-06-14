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На ЗАЭС может произойти катастрофа, если закончится топливо в генераторах, - "Энергоатом"

Фото: на ЗАЭС может произойти катастрофа, если закончится топливо в генераторах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Если при отключении электроэнергии в генераторах Запорожской АЭС закончится топливо, то произойдет катастрофа, как в Фукусима.

Об этом заявил и.о. главы "Энергоатом" Петр Котин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Он объяснил, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС часто препятствуют поставке электроэнергии. В связи с этим используют дизельные генераторы. Однако никто не знает, сколько дизеля есть на ЗАЭС.

Котин отметил, что если закончится дизель в генераторах во время отключений света, на Запорожской атомной электростанции может произойти катастрофа, как в Фукусима.

Сейчас все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, то есть они не производят энергии и не содержат топлива. Но это не значит, что станция не работает.

Как отметил глава "Энергоатома", невозможно законсервировать такой ядерный объект, как "макаронную фабрику". Необходимо контролировать и обслуживать системы охлаждения для предотвращения перегрева отработанного топлива.

Справка. В 2011 году землетрясение и цунами привели к аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1". В результате аварии расплавилась активная зона реакторов сразу на трех энергоблоках и вызвала взрыв. Это была самая масштабная ядерная катастрофа после трагедии на Чернобыльской АЭС.

 

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она была оккупирована российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Россияне разместили на ЗАЭС военную технику и солдат, а также заминировали территорию станции. Кроме того, оккупанты совершают провокации вблизи АЭС. В частности, украинская разведка зафиксировала использование захватчиками дронов-камикадзе над ядерными реакторами атомной станции.

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Запорожская АЭСЭнергоатом