На ЗАЭС может произойти катастрофа, если закончится топливо в генераторах, - "Энергоатом"

Он объяснил, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС часто препятствуют поставке электроэнергии. В связи с этим используют дизельные генераторы. Однако никто не знает, сколько дизеля есть на ЗАЭС.

Котин отметил, что если закончится дизель в генераторах во время отключений света, на Запорожской атомной электростанции может произойти катастрофа, как в Фукусима.

Сейчас все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, то есть они не производят энергии и не содержат топлива. Но это не значит, что станция не работает.

Как отметил глава "Энергоатома", невозможно законсервировать такой ядерный объект, как "макаронную фабрику". Необходимо контролировать и обслуживать системы охлаждения для предотвращения перегрева отработанного топлива.

Справка. В 2011 году землетрясение и цунами привели к аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1". В результате аварии расплавилась активная зона реакторов сразу на трех энергоблоках и вызвала взрыв. Это была самая масштабная ядерная катастрофа после трагедии на Чернобыльской АЭС.