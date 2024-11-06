На ЗАЕС працевлаштують "атомників" з кількамісячною підготовкою, - ЦНС

Росіяни не можуть забезпечити роботу стратегічних об'єктів через кадровий голод, що склався на тимчасово окупованих територіях України.

Серед таких Запорізька атомна станція. Охочих гастарбайтерів з РФ рятувати ситуацію дедалі менше, адже працівники не отримують обіцяних бонусів за роботу в умовах війни.

Виправити ситуацію окупанти вирішили у звичний для себе спосіб.

"В Енергодарі організували кількамісячні курси, які штампуватимуть "спеціалістів-атомників". З таким підходом ЗАЕС все більше нагадує порохову діжку", - йдеться у повідомленні.