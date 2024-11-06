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На ЗАЭС трудоустроят "атомщиков" с подготовкой в несколько месяцев, - ЦНС

Фото: Запорожская АЭС может оказаться под серьезной угрозой (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях фиксируется нехватка работников на стратегических объектах. Россияне хотят всего несколько месяцев обучать специалистов для работы на Запорожской атомной электростанции.

Россияне не могут обеспечить работу стратегических объектов из-за кадрового голода, сложившегося на временно оккупированных территориях Украины.

Среди таких Запорожская атомная станция. Желающих гастарбайтеров из РФ спасать ситуацию все меньше, ведь работники не получают обещанных бонусов за работу в условиях войны.

Исправить ситуацию оккупанты решили привычным для себя способом.

"В Энергодаре организовали многомесячные курсы, которые будут штамповать "специалистов-атомщиков". С таким подходом ЗАЭС все больше напоминает пороховую бочку", - говорится в сообщении.

Оккупация Запорожской АЭС

Россияне захватили Запорожскую атомную электростанцию 4 марта 2022 года после оккупации города-спутника Энергодара. Позже захватчики разместили на территории АЭС бронетехнику, а помещения плотно заминировали.

На станции работает миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако несмотря на это, оккупанты не выполняют ее рекомендаций о сохранении ядерной безопасности.

ЗАЭС регулярно оказывается на грани блэкаута с угрозой ядерной аварии из-за обстрелов армии РФ.

Последний раз такой инцидент произошел 21 октября. Обстрелы повредили одну из двух линий электропередач 330 киловольт, соединяющих станцию с объединенной энергосистемой.

АЭС была обесточена 26 часов. На следующий день после инцидента, энергетики восстановили питание по линии для обслуживания потребностей АЭС.

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Запорожская АЭС