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На ЗАЕС досі знаходиться близько 500 росіян, - ОВА

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П'ятниця 14 липня 2023 00:17
На ЗАЕС досі знаходиться близько 500 росіян, - ОВА Фото: на ЗАЕС залишилось близько 500 росіян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На Запорізькій АЕС наразі перебуває близько 500 російських військових та працівників "Росатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Близько 500 російських військових та працівників "Росатому" перебувають на станції. Ми не знаємо, яке вони застосовують озброєння, яким вони мінували і мінують станцію", - сказав він.

Малашко додав, що окупанти використовують майданчик станції, щоб зберігати там боєприпаси та обстрілювати населені пункти Запорізької та Донецької областей

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіоактивних речовин. В ГУР також заявляли про додаткове мінування загарбниками басейна охолоджувача енергоблоків.

Минулого тижня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Водночас, в МАГАТЕ заявляють, що поки не знайшли вибухівки на станції, однак їх не допустили до огляду всієї території ЗАЕС.

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