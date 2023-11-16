На ЗАЕС через дії окупантів триває витік реагентів на енергоблоці, - Енергоатом

Причиною став інцидент при переведенні російським персоналом цього енергоблоку ЗАЕС у "гарячий" стан, що є порушенням правил експлуатації.

"Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан "холодного зупину", використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції", - зауважується у публікації.

У держпідприємстві зазначають, що через дії начальника зміни хімічного цеху російського персоналу Росатому, який втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода 1-го контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машинної зали, а звідти знову на всі парогенератори.

Чим це загрожує

"Дії рашистів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС", - наголошує президент ДП "НАЕК" "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, дії росіян на цій захопленій українській АЕС можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів.

"Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішання небезпечних випадків його відмов", - розповів керівник Енергоатому.

Він також наголосив, що це у будь-який момент може призвести до аварійної ситуації.

Аварійні ситуації на окупованій ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Так, через порушення загарбниками ліцензійних умов на Запорізькій АЕС вже ставалася низка аварійних ситуацій.

Так, наприклад, 14 листопада на станції стався частковий блекаут - був знеструмлений енергоблок №6 ЗАЕС, відтак запустилися дизель-генератори і системи безпеки. За даними Енергоатому, у такому режимі блок перебував 90 хвилин.

Перед тим була зафіксована небезпека на енергоблоці №4 станції, коли внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія (води) із 1-го до 2-го контуру. Це є порушенням одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Крім того, аналогічна ситуація сталась і під час спроби російського персоналу "розігріти" енергоблок №6 ЗАЕС. Недолуге рішення загарбників про його переведення в "гарячий" стан спричинило значне побільшання рідких радіоактивних відходів на майданчику станції, що несе потенційну шкоду і для персоналу,і для населення та довкілля.

Раніше в Міненергетики повідомили, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює та потребує відповідного утримання.

Нагадаємо також, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

А на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.