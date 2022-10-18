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Задощить та похолодшає. Синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 19 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 19 жовтня, в Україні похолодає. На більшості території очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"У середу в Україну завітають холодні атмосферні фронти. На заході, півночі, а ввечері й місцями на сході пройдуть невеликі дощі. У західних та північних областях посилиться вітер", - розповіла вона.

За її словами, температура повітря ще буде комфортною, проте почнеться поступове її зниження, яке вже 20-го жовтня досягне +4...+10 градусів.

"Але завтра ще очікується вдень +11....+16 градусів, на півдні 16....+19 градусів", - додала синоптик.

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В столиці у середу, 19 жовтня, збільшиться хмарність, пройде часом дощ.

"Температура повітря протягом дня коливатиметься близько +12...+14 градусів, а вже в четвер похолоднішає до +7...+9 градусів", - констатувала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала на новому тижні погодні гойдалки. Вона не виключила, що якщо на початку тижня буде сонячно та без опадів, то у середу-четвер слід очікувати дощі, суттєве похолодання та сніг.

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