Задождит и похолодает. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

В среду, 19 октября, в Украине похолодает. На большинстве территорий ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
"В среду Украину посетят холодные атмосферные фронты. На западе, севере, а вечером и местами на востоке пройдут небольшие дожди. В западных и северных областях усилится ветер", - рассказала она.
По ее словам, температура воздуха еще будет комфортной, однако начнется постепенное ее понижение, которое уже 20 октября достигнет +4...+10 градусов.
"Но завтра еще ожидается днем +11...+16 градусов, на юге 16...+19 градусов", - добавила синоптик.
В столице в среду, 19 октября, увеличится облачность, временами пройдет дождь.
"Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +12...+14 градусов, а уже в четверг станет холоднее до +7...+9 градусов", - констатировала Диденко.
Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала на новой неделе погодные качели. Она не исключила, что если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.
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