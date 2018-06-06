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Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" уменьшилась на 2,3 млрд гривен

НовостиЭнергетика    06.06.2018 - 20:46
Фото: "Нафтогаз Украины" (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась

Задолженность предприятий-льготников перед НАК "Нафтогаз Украины" в сравнении с прошлой неделей уменьшилась на 2,3 млрд гривен (или -4,1%) и составляет 54,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК.

"За неделю производители тепла уменьшили долг на 534 млн грн (2%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 128 млн грн (2,8%), региональные газосбытовые предприятия - на 1 626 млн грн (6,5%)", - говорится в сообщении.

Таким образом суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 30,8 млрд грн.

При этом задолженность региональных газосбытовых предприятий уменьшилось на 1 626 млн гривен и составляет 23,4 млрд гривен, а задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд гривен.

 

Фото: инфографика пресс-службы НАК

Напомним, по состоянию на 10 мая задолженность предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" составляла 56,9 млрд гривен.

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Теги публикации: задолженность, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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