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Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" зменшилась на 2,3 млрд гривень

НовиниЕнергетика    06.06.2018 - 20:46
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась

Заборгованість підприємств-пільговиків перед НАК "Нафтогаз України" в порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 2,3 млрд гривень (або -4,1%) і складає 54,2 млрд гивень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК.

"За тиждень виробники тепла зменшили борг на 534 млн грн (2%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) - на 128 млн грн (2,8%), регіональні газозбутові підприємства - на 1 626 млн грн (6,5%)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 30,8 млрд грн. 

При цьому заборгованість регіональних газозбутових підприємств зменшилась на 1 626 млн гривень і складає 23,4 млрд гривень, а заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд гривень.

 

Фото: інфографіка прес-служби НАК

Нагадаємо, станом на 10 травня заборгованість підприємств перед НАК "Нафтогаз України" складала 56,9 млрд гривень.

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Теги публікації: задолженность, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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