Задолженность контрагентов перед "Укртрансгазом" составила более 21 млрд гривен

Наибольшая суммарная задолженность - в ПАО "Донецкоблгаз"

Общая задолженность контрагентов перед "Укртрансгазом" за предоставленные услуги балансировки газа по состоянию на 28 февраля 2018 года составила 21,3 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Отмечается, что по оперативным данным оператора газотранспортной системы (ГТС) в феврале 2018 года задолженность за небалансы в системе увеличилось на 1,6 млрд грн (8,5%) по сравнению с январем 2018 года.

Самая большая суммарная задолженность - в ПАО "Донецкоблгаз" - 3,2 млрд гривен, ПАО "Харьковгоргаз" - 2,8 млрд гривен, ПАО "Криворожгаз" - 2,3 млрд гривен, ПАО "Днепропетровскгаз" - 1,7 млрд гривен и ПАО "Киевоблгаз" - 1,2 млрд гривен.

Почти 88% общего объема долгов накоплено операторами газораспределительных сетей в результате несанкционированного отбора газа на собственные производственно-технологические нужды (ПТП) и несанкционированного отбора предприятиями ТКЭ и ТЭЦ с газораспределительных сетей без наличия номинаций на поставку газа от НАК "Нафтогаз Украины" или других поставщиков.

Фото: задолженность перед "Укртрансгазом" (utg.ua)

""Укртрансгаз" проводит действия по взысканию задолженности с должников согласно чиним законодательством. В частности, по обращению компании, Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляются досудебные расследования по факту присвоения и растраты должностными лицами операторов газораспределительных сетей путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору, средств "Укртрансгаза" в особо крупных размерах", - сообщили на предприятии

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на начало февраля 2018 года убытки газораспределительных компаний группы РГК достигли 4,8 млрд гривен. Основной причиной убытков в размере 4,8 млрд гривен является экономически необоснованный тариф на распределение природного газа. Сейчас он не покрывает всех необходимых затрат операторов.