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Заборгованість контрагентів перед "Укртрансгазом" склала понад 21 млрд гривень

НовиниЕнергетика    21.03.2018 - 23:36
Фото: магістральний газопровід "Укртрансгаз" (УНІАН)
Фото: магістральний газопровід "Укртрансгаз" (УНІАН)

Найбільша сумарна заборгованість - у ПАТ "Донецькоблгаз"

Загальна заборгованість контрагентів перед "Укртрансгазом" за надані послуги балансування газу станом на 28 лютого 2018 року склала 21,3 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

Зазначається, що за оперативними даними оператора газотранспортної системи (ГТС,) в лютому 2018 року заборгованість за небаланси в системі збільшилась на 1,6 млрд грн (8,5%) порівняно із січнем 2018 року.

Найбільша сумарна заборгованість - у ПАТ "Донецькоблгаз" - 3,2 млрд гривень, ПАТ "Харківміськгаз" - 2,8 млрд гривень, ПАТ "Криворіжгаз" -  2,3 млрд гривень, ПАТ "Дніпропетровськгаз" - 1,7 млрд гривень та ПАТ "Київоблгаз" - 1,2 млрд гривень.

Майже 88% загального обсягу боргів накопичено операторами газорозподільних мереж внаслідок несанкціонованого відбору газу на власні виробничо-технологічні потреби (ВТП) та несанкціонованого відбору підприємствами ТКЕ та ТЕЦ з газорозподільчих мереж без наявності номінацій на постачання газу від НАК "Нафтогаз України" або інших постачальників.

Фото: заборгованість перед "Укртрансгазом" (utg.ua)

""Укртрансгаз" проводить дії щодо стягнення заборгованості з боржників згідно з чиним законодавством. Зокрема, за зверненням компанії, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюються досудові розслідування за фактом заволодіння та розтрати службовими особами операторів газорозподільчих мереж шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, коштів "Укртрансгазу" в особливо великих розмірах", - повідомили на підприємстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на початок лютого 2018 року  збитки газорозподільних компаній групи РГК досягли 4,8 млрд гривень. Основною причиною збитків в розмірі 4,8 млрд гривень є економічно необґрунтований тариф на розподіл природного газу. Зараз він не покриває всіх необхідних витрат операторів.

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Теги: газ
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