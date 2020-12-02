Задолженность клиентов "Житомиргаза" за доставку составляет почти 11,7 млн гривен

По состоянию на 1 декабря 6% потребителей АО "Житомиргаз" ни разу в 2020 году не платили за распределение голубого топлива. Общая задолженность клиентов за услуги по доставке газа составляет свыше 11,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года около 21 тысячи клиентов "Житомиргаза" ни разу не осуществляли оплату за доставку газа. В компании отметили, что в начале отопительного сезона вопрос расчетов за услуги по распределению энергоресурсов приобретают особую актуальность. От своевременного получения Оператором ГРС средств за услуги зависит бесперебойное и надежное газоснабжение.

"Сейчас компания не применяет санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа, однако, во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. В сложившихся условиях предприятие АО "Житомиргаз" прибегает к крайним мерам. Только за ноябрь должникам было направлено более 31,1 тысяч досудебных предупреждений о необходимости уплатить за предоставленную услугу. Ведь глубокий кризис неплатежей в газовой сфере крайне пагубно влияет на работу газораспределительного предприятия", - рассказывает коммерческий директор АО "Житомиргаз" Людмила Усик.

В компании ведется активная работа по рассылке досудебных предупреждений должникам.

"Ведь задолженность за доставку газа в соответствии с действующим законодательством после карантина может стать причиной отключения. К тому же, согласно Кодексу ГРМ даже после ограничения услуг по распределению газа текущие начисления будут осуществляться, а долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам в виде оплаты судебного сбора", - говорится в сообщении.

Средства, которые потребители платят за доставку газа, "Житомиргаз" направляет на полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы "104", содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе. По словам пресс-службы, все это для того, чтобы газ был доставлен каждом из 365 тысяч клиентов. Поэтому именно от своевременной оплаты за услуги АО "Житомиргаз" зависит бесперебойность и безаварийность газоснабжения.

"Житомиргаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов за доставку газа, рассчитываться за услуги ежемесячно до 20 числа и пользоваться для оплаты онлайн сервисами: "личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат ботами 7104ua в Viber и Telegram", - говорится в сообщении.