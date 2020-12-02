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Заборгованість клієнтів "Житомиргазу" за доставку становить майже 11,7 млн гривень

Автор: Марія Тарариєва

Станом на 1 грудня 6% споживачів АТ "Житомиргаз" жодного разу в 2020 році не платили за розподіл блакитного палива. Загальна заборгованість клієнтів за послуги з доставки газу становить понад 11,7 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

З початку року близько 21 тисячі клієнтів "Житомиргазу" жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. У компанії зазначили, що на початку опалювального сезону питання розрахунків за послуги з розподілу енергоресурсу набувають особливої ​​актуальності. Від своєчасного отримання Оператором ГРМ коштів за послуги залежить безперебійне і надійне газопостачання.

"Нині компанія не застосовує санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство АТ "Житомиргаз" вдається до крайніх заходів. Лише за листопад боржникам було надіслано більше 31,1 тисяч досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу. Адже глибока криза неплатежів у газовій сфері вкрай згубно впливає на роботу газорозподільного підприємства", - розповідає директор комерційний АТ "Житомиргаз" Людмила Усик.

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У компанії ведеться активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам.

"Адже заборгованість за доставку газу згідно з чинним законодавством після карантину може стати причиною відключення. До того ж, згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору", - йдеться у повідомленні.

Кошти, які споживачі сплачують за доставку газу, "Житомиргаз" спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби "104", утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. За словами прес-служби, все це для того, щоб газ був доставлений кожному з 365 тисяч клієнтів. Тому саме від своєчасної оплати за послуги АТ "Житомиргаз" залежить безперебійність і безаварійність газопостачання.

"Житомиргаз" закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: "особистим кабінетом" на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат ботами 7104ua в Viber і Telegram", - йдеться у повідомленні.

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