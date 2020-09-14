Задолженность клиентов "Запорожгаза" превысила 30 млн гривен

Долги потребителей газа за услуги его доставки перед АО "Запорожгаз" достигли 30,7 млн гривен. Это вдвое превышает задолженность компании перед Оператором ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

"Среди крупнейших должников "Запорожгаза" за услуги по доставке газа - предприятия ТКЭ Запорожской области, которые задолжали почти 21 млн гривен. Также за полученные услуги задолжали бытовые потребители, на которых приходится остальные неплатежей", - говорится в сообщении.

В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов потребителей повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Мы направили в парламент информацию относительно наших расчетов с Оператором ГТС и данные об ухудшении платежей со стороны потребителей. Имеющаяся тенденция – двукратное превышение долгов потребителей над нашей задолженностью перед Оператором ГТС. Она сформирована в первой половине года – когда из-за карантина расчеты потребителей за услуги по доставке газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет только о временном моратории на начисление пени", - отметила финансовый директор АО "Запорожгаз" Юлия Омельченко.

АО "Запорожгаз" призывает потребителей вовремя платить за услугу распределения газа и не допускать наращивания долгов, ведь от этого зависит бесперебойное и безаварийное газоснабжение, а также расчеты с оператором ГТС.