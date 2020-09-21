Задолженность клиентов "Харьковгоргаза" достигла 344 млн грнивень

Газовая труба (kmu.gov.ua)

По состоянию на 1 сентября долги клиентов за услуги по распределению газа перед АО "Харьковгоргаз" составляют 344 млн гривен. В то же время долг компании перед Оператором ГТС за предоставленные услуги составляет 3,56 млн гривен, что в 96 раз меньше неплатежей потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Среди крупнейших должников - бытовые потребители, их долг составляет 7 млн гривен. Значительную сумму задолжали компании теплокоммунэнерго, их задолженность составляет 337 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что на уровень долгов и расчеты с оператором ГТС повлияли сложная экономическая ситуация и мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Мы направили в парламент информацию относительно расчетов с Оператором ГТС и расчетов с нами со стороны потребителей. Там четко видно, что потребители должны нам в разы больше, чем мы должны Оператору ГТС. В первой половине года из-за коронавируса предприятие очень сложно собирало денежные средства за услугу распределения. Некоторые потребители считали, что правительство разрешило им вообще не платить, хотя действует лишь мораторий", - отметил и.о. финансового директора АО "Харьковгоргаз" Олег Ущенко.

За месяц до отопительного периода "Харьковгоргаз" призывает клиентов не допускать наращивания долгов и вовремя рассчитываясь за предоставленные услуги, ведь от этого зависит надежность газоснабжения и расчеты с Оператором ГТС.