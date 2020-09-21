Заборгованність клієнтів "Харківміськгазу" досягла 344 млн грнивень

Газова труба (kmu.gov.ua)

Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед АТ "Харківміськгаз" становлять 344 млн гривень. В той же час борг компанії перед Оператором ГТС за надані послуги становить 3,56 млн гривень, що в 96 разів менше неплатежів споживачів.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"Серед найбільших боржників - побутові споживачі, їх борг становить 7 млн гривень. Значну суму заборгували компанії теплокомуненерго, їх заборгованість становить 337 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначають, що на рівень боргів та розрахунки з оператором ГТС вплинули складна економічна ситуація та мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

"Ми направили до парламенту інформацію щодо розрахунків з Оператором ГТС та розрахунків з нами з боку споживачів. Там чітко видно, що споживачі винні нам в рази більше, ніж ми винні Оператору ГТС. В першій половині року через коронавірус підприємство дуже складно збирало кошти за послугу розподілу. Деякі споживачі вважали, що уряд дозволив їм взагалі не платити, хоча діє лише мораторій", - зазначив в.о. фінансового директора АТ "Харківміськгаз" Олег Ущенко.

За місяць до опалювального періоду "Харківміськгаз" закликає клієнтів не допускати нарощування боргів та вчасно розраховуючись за надані послуги, адже від цього залежить надійність газопостачання та розрахунки з Оператором ГТС.