Задолженность государства перед "ДТЭК Востокэнерго" за электроэнергию почти 2 млрд грн

Накопленная задолженность ГП "Энергорынок" перед "ДТЭК Востокэнерго", куда входит Луганская ТЭС, составляет почти 1,9 млрд гривен. Об этом заявляет пресс-служба "ДТЭК Энерго", комментируя возникшую задолженность за потребление газа, передает РБК-Украина.

По данным же НАК "Нафтогаз Украины", просроченная задолженность "ДТЭК Востокэнерго" по состоянию на 17 марта 2020 года составляла 707 млн грн, в т.ч. за 2020 год - 167 млн грн.

Кроме того, в "ДТЭК Энерго" напомнили, что из-за инфраструктурных и политических проблем в регионе Луганская ТЭС с июля 2019 года вынужденно перешла на использование газа. Это позволило избежать веерных отключений и обеспечить стабильные поставки электроэнергии 1 млн жителей области, инфраструктурным и стратегическим объектам, в том числе, подразделению Вооруженных сил Украины, которые располагаются вблизи станции.

При этом в компании сообщают, что долг накоплен из-за отсутствия оборотных средств и долгов государства за уже произведённую электроэнергию.

"Однако себестоимость производства электроэнергии на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке. Ситуация усугубляется также другими факторами: невостребованностью отечественной генерации из-за импортной электроэнергии и задолженностью ГП "Энергорынок" перед "ДТЭК Востокэнерго" за уже отпущенную электроэнергию, которая составила почти 1,9 млрд грн. Эти обстоятельства привели к дефициту оборотных средств у компании", - отметили в "ДТЭК Энерго".

Как сообщает оператор ГТС, отключать либо ограничивать в поставках газа АТ "Луганскгазу" запретил суд. Поскольку это может привести к потере энергоснабжения всего региона, где Луганская ТЭС является единственным источником.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины.