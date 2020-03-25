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Задолженность государства перед "ДТЭК Востокэнерго" за электроэнергию почти 2 млрд грн

Новости » Энергетика     25.03.2020 - 16:58
Задолженность государства перед "ДТЭК Востокэнерго" за электроэнергию почти 2 млрд грн
Иллюстративное фото (УНИАН)

В то же время, задолженность "ДТЭК Востокэнерго" по состоянию на 17 марта составляла 707 млн грн

Накопленная задолженность ГП "Энергорынок" перед "ДТЭК Востокэнерго", куда входит Луганская ТЭС, составляет почти 1,9 млрд гривен. Об этом заявляет пресс-служба "ДТЭК Энерго", комментируя возникшую задолженность за потребление газа, передает РБК-Украина.

По данным же НАК "Нафтогаз Украины", просроченная задолженность "ДТЭК Востокэнерго" по состоянию на 17 марта 2020 года составляла 707 млн грн, в т.ч. за 2020 год - 167 млн грн.

Кроме того, в "ДТЭК Энерго" напомнили, что из-за инфраструктурных и политических проблем в регионе Луганская ТЭС с июля 2019 года вынужденно перешла на использование газа. Это позволило избежать веерных отключений и обеспечить стабильные поставки электроэнергии 1 млн жителей области, инфраструктурным и стратегическим объектам, в том числе, подразделению Вооруженных сил Украины, которые располагаются вблизи станции.

При этом в компании сообщают, что долг накоплен из-за отсутствия оборотных средств и долгов государства за уже произведённую электроэнергию.

"Однако себестоимость производства электроэнергии на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке. Ситуация усугубляется также другими факторами: невостребованностью отечественной генерации из-за импортной электроэнергии и задолженностью ГП "Энергорынок" перед "ДТЭК Востокэнерго" за уже отпущенную электроэнергию, которая составила почти 1,9 млрд грн. Эти обстоятельства привели к дефициту оборотных средств у компании", - отметили в "ДТЭК Энерго".

Как сообщает оператор ГТС, отключать либо ограничивать в поставках газа АТ "Луганскгазу" запретил суд. Поскольку это может привести к потере энергоснабжения всего региона, где Луганская ТЭС является единственным источником.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины.

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