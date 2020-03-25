Заборгованість держави перед "ДТЕК Східенерго" за електроенергію майже 2 млрд грн

Ілюстративне фото (УНІАН)

У той же час, заборгованість "ДТЕК Східенерго" станом на 17 березня становила 707 млн грн

Накопичена заборгованість ДП "Енергоринок" перед "ДТЕК Східенерго", куди входить Луганська ТЕС, становить майже 1,9 млрд гривень. Про це заявляє прес-служба "ДТЕК Енерго", коментуючи виниклу заборгованість за споживання газу, передає РБК-Україна.

За даними НАК "Нафтогаз України", прострочена заборгованість "ДТЕК Східенерго" станом на 17 березня 2020 року становила 707 млн грн, в т.ч. за 2020 рік - 167 млн грн.

Крім того, в "ДТЕК Енерго" нагадали, що через інфраструктурні та політичні проблеми в регіоні Луганська ТЕС з липня 2019 року вимушено перейшла на використання газу. Це дозволило уникнути віялових відключень і забезпечити стабільні постачання електроенергії 1 млн жителів області, інфраструктурних і стратегічних об'єктів, в тому числі, підрозділу Збройних сил України, які розташовуються поблизу станції.

При цьому в компанії повідомляють, що борг накопичений за відсутності обігових коштів та боргів держави за вже вироблену електроенергію.

"Однак собівартість виробництва електроенергії на газі перевищує максимальні ціни на електроенергію на ринку. Ситуація ускладнюється також іншими факторами: незатребуваністю вітчизняної генерації через імпортну електроенергію та заборгованістю ДП "Енергоринок" перед "ДТЕК Східенерго" за відпущену електроенергію, яка становила майже 1,9 млрд грн. Ці обставини призвели до дефіциту обігових коштів у компанії", - зазначили в "ДТЕК Енерго".

Як повідомляє оператор ГТС, відключати або обмежувати постачання газу АТ "Луганськгазу" заборонив суд. Оскільки це може призвести до втрати енергопостачання всього регіону, де Луганська ТЕС є єдиним джерелом.

Зараз з об'єднаної енергосистеми України по ланцюжку повітряних ліній 110 кВ можна забезпечити лише 80 МВт.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявляли про готовність розпочати роботи по переобладнанню блоків ТЕС з антрацитового на газове вугілля після прийняття державою рішення про будівництво залізниці на станцію для доставки вугілля з території України.