Задействовала 95% группировки вторжения. Пентагон не видит военных успехов России

Пентагон не фиксирует существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%).
Что наблюдает Пентагон:
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высоко оценил усилия, прилагаемые украинскими войсками в условиях российского вторжения. Он отметил изобретательность ВСУ.
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