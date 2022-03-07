Задіяла 95% угруповання вторгнення. Пентагон не бачить військових успіхів Росії

Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу. 64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і швидше за все спалила все пальне).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%).
Що спостерігає Пентагон:
Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі високо оцінив зусилля, що додаються українськими військами в умовах російського вторгнення. Він відзначив винахідливість ЗСУ.
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