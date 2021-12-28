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От задержки "Северного потока-2" пострадает европейский потребитель, - постпред России в ЕС

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Москва, Вторник 28 декабря 2021 15:33
От задержки "Северного потока-2" пострадает европейский потребитель, - постпред России в ЕС Фото: от задержки запуска "Северного потока-2" пострадает европейский потребитель (nord-stream2.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сроки сертификации и запуска "Северного потока-2" не имеют принципиального значения для Москвы. Однако в случае задержки ввода в эксплуатацию газопровода пострадают европейские потребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Для нас (Москвы - ред.) сроки сертификации ("Северного потока-2" - ред.) принципиального значения не имеют", - цитирует агентство заявление постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова.

Дипломат пояснил, что российский монополист "Газпром" имеет возможности прокачки газа в Европу по существующим трубопроводам. Однако, добавил Чижов, в случае поставок голубого топлива через Украину оно будет обходиться дороже, а надежность поставок в этом случае будет ниже.

Постпред отметил, что в случае задержки сертификации "Северного потока-2" пострадает европейский потребитель, которому придется платить больше за газ и "ждать дальнейшего развития событий".

Дипломат также подчеркнул, что сертификация газопровода - вопрос политический, а не технический.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" снизит цену газа для Украины.

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