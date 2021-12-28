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Від затримки "Північного потоку-2" постраждає європейський споживач, - постпред Росії в ЄС

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Москва, Вівторок 28 грудня 2021 15:33
Від затримки "Північного потоку-2" постраждає європейський споживач, - постпред Росії в ЄС Фото: від затримки запуску "Північного потоку-2" постраждає європейський споживач (nord-stream2.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Терміни сертифікації і запуску "Північного потоку-2" не мають принципового значення для Москви. Однак у разі затримки введення в експлуатацію газопроводу постраждають європейські споживачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Для нас (Москви - ред.) терміни сертифікації ("Північного потоку-2" - ред.) принципового значення не мають", - цитує агентство заяву постійного представника Росії при ЄС Володимира Чижова.

Дипломат пояснив, що російський монополіст "Газпром" має можливості прокачування газу в Європу по існуючих трубопроводах. Однак, додав Чижов, у разі постачання блакитного палива через Україну воно буде обходитися дорожче, а надійність постачання в цьому випадку буде нижче.

Постпред зазначив, що в разі затримки сертифікації "Північного потоку-2" постраждає європейський споживач, якому доведеться платити більше за газ і "чекати подальшого розвитку подій".

Дипломат також підкреслив, що сертифікація газопроводу - питання політичне, а не технічне.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що запуск "Північного потоку-2" знизить ціну газу для України.

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