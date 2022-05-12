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Задержка с возмещением НДС блокирует развитие украинской экономики, - эксперты

Новина українською →
Четверг 12 мая 2022 12:37
Задержка с возмещением НДС блокирует развитие украинской экономики, - эксперты Фото: зедержка с возмещением НДС блокирует развитие украинской экономики (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Из-за войны, которую развязала Россия на территории Украины, львиная часть малого и среднего бизнеса прекратила работать. Крупный бизнес вынужден сворачивать производство из-за того, что ему не возмещают НДС, из-за чего у предприятий нет оборонных средств для работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Сегодня".

"Государство с нового года прекратило возмещение НДС экспортерам. Получается, что в Украине они платят НДС своим контрагентам, а экспортируя продукцию за рубеж, не могут получить возврат переплаченных налогов", - отмечает издание.

Причин, из-за которых было заблокировано возмещение, несколько. Первая - на период военного времени были остановлены документальные налоговые проверки бизнеса. Вторая - не завершены так называемые камеральные проверки, а третья - закрыта регистрация налоговых накладных.

"Три этих шага власти лишили украинских экспортеров оборотных средств, а как следствие - возможности инвестировать в перенос бизнеса, восстановление предприятий и другие процессы, которые помогли бы увеличить объемы производства, выплаты зарплат и уплату налогов. В такой ситуации речь не идет о создании новых рабочих мест - под угрозой даже сохранение существующих, а также приток валюты в страну. Ведь замороженные средства предприятий делают невозможной полноценную работу", - говорится в статье.

Журналисты также приводят заявление Европейской бизнес ассоциации, в котором говорится о том, что бизнес вынужден сокращать объёмы экспорта.

"В настоящее время несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК. Это заставляет бизнес сокращать объемы закупок, а значит, делает невозможным наращивание объема производства и экспорта", - заявили в ЕВА.

Фактически блокирование возмещения НДС увеличивает себестоимость украинской продукции на 20%. При таких условиях ни один бизнес не сможет конкурировать на мировом рынке - тем более с учетом имеющихся логистических проблем, резюмируют журналисты.

Напомним, ранее народный депутат Украины Дмитрий Киселевский заявил, что задача власти - разблокировать возмещение НДС экспортёрам, чтобы запустить процесс восстановления экономики.

Как известно, Канада, Великобритания и США отменили импортные пошлины на ряд товаров из Украины.

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