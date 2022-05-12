Затримка з відшкодуванням ПДВ блокує розвиток української економіки, - експерти

Через війну, яку розв'язала Росія на території України, левова частина малого та середнього бізнесу припинила працювати. Великий бізнес змушений згортати виробництво через те, що йому не відшкодовують ПДВ, через що у підприємств немає оборонних коштів для роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю " Сьогодні ".

"Держава з нового року припинила відшкодування ПДВ експортерам. Виходить, що в Україні вони платять ПДВ своїм контрагентам, а експортуючи продукцію за кордон, не можуть отримати повернення переплачених податків", - зазначає видання.

Причин, через які було заблоковано відшкодування, кілька. Перша - на період воєнного часу були зупинені документальні податкові перевірки бізнесу. Друга-не завершені так звані камеральні перевірки, а третя - закрита реєстрація податкових накладних.

"Три ці кроки влада позбавила українських експортерів обігових коштів, а як наслідок-можливості інвестувати в перенесення бізнесу, відновлення підприємств та інші процеси, які допомогли б збільшити обсяги виробництва, виплати зарплат і сплату податків. У такій ситуації мова не йде про створення нових робочих місць - під загрозою навіть збереження існуючих, а також приплив валюти в країну. Адже заморожені кошти підприємств унеможливлюють повноцінну роботу", - йдеться в статті.

Журналісти також наводять заяву Європейської Бізнес Асоціації, в якій йдеться про те, що бізнес змушений скорочувати обсяги експорту.

"Зараз несвоєчасне відшкодування ПДВ блокує до 20% оборотних коштів підприємств ГМК. Це змушує бізнес скорочувати обсяги закупівель, а значить, унеможливлює нарощування обсягу виробництва та експорту", - заявили в Єва.

Фактично блокування відшкодування ПДВ збільшує собівартість української продукції на 20%. За таких умов жоден бізнес не зможе конкурувати на світовому ринку - тим більше з урахуванням наявних логістичних проблем, резюмують журналісти.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Дмитро Кисельовський заявив, що завдання влади - розблокувати відшкодування ПДВ експортерам, щоб запустити процес відновлення економіки.

Як відомо, Канада, Великобританія і США скасували імпортні мита на ряд товарів з України.