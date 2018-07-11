Вылет украинских туристов из Анталии перенесли на 17:30

Украинские туристы должны были вылететь из Анталии вчера в 22:00, однако рейс несколько раз переносили

Авиаперевозчик Anda Air по техническим причинам перенес на 17:30 рейс самолета Анталия-Киев, на который с 10 июля ожидают 170 украинских туристов. Об этом сообщает пресс-служба туроператора Join UP.

"По состоянию на 12:30 авиаперевозчиком Anda Air рейс SVV2162 самолета Анталия - Киев по техническим причинам перенесен на 17:30", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время туристы размещены в отеле Анталии.

Сообщается, что украинские туристы прибыли в аэропорт Анталии 10 июля в 22:00. Сначала перевозчик перенес рейс на 11 июля на 05:30, а потом - на 8 часов утра.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские туристы не могут вылететь из аэропорта Анталии. По словам главы Мининфраструктуры, туристы вернутся в Украину сегодня.