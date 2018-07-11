Виліт українських туристів з Анталії перенесли на 17:30

Українські туристи мали вилетіти з Анталії вчора о 22:00, втім рейс кілька разів переносили

Авіаперевізник Anda Air з технічних причин переніс на 17:30 рейс літака Анталія-Київ, на який з 10 липня очікують 170 українських туристів. Про це повідомляє прес-служба туроператора Join UP.

"Станом на 12:30 авіаперевізником Anda Air рейс SVV2162 літака Анталія - Київ з технічних причин перенесений на 17:30", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі туристів розміщено у готелі Анталії.

Повідомляється, що українські туристи прибули до аеропорту Анталії 10 липня о 22:00. Спочатку перевізник переніс рейс на 11 липня на 05:30, а потім - на 8 годину ранку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські туристи не можуть вилетіти з аеропорту Анталії. За словами очільника Мінінфраструктури, туристи повернуться до України сьогодні.