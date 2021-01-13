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Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплат

Киев, Среда 13 января 2021 16:56
Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплат
Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средства поступят на счета получателей в ближайшее время

Министерство социальной политики профинансировало региональные органы социальной защиты. Средства на льготы и субсидии перечислены в начале недели.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, средств перечислены согласно поданных заявок для выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года.

"Таким образом, в ближайшее время средства за январь поступят на счета всех получателей", - говорится в сообщении.

Напомним, средства на льготы и субсидии обычно перечисляются получателям в начале текущего месяца.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилую субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

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Новости Украины Экономика субсидиильготыМинистерство социальной политики

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