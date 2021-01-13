Затримка коштів на пільги та субсидії: у Мінсоцполітики назвали терміни виплат

Фото: платіжка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошти надійдуть на рахунки отримувачів найближчим часом

Міністерство соціальної політики профінансувало регіональні органи соціального захисту. Кошти на пільги та субсидії перераховані на початку тижня.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, кошти перераховані відповідно до поданих заявок для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій за січень 2021 року.

"Таким чином, найближчим часом кошти за січень надійдуть на рахунки всіх отримувачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кошти на пільги та субсидії зазвичай перераховуються отримувачам на початку поточного місяця.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.