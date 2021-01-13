ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Затримка коштів на пільги та субсидії: у Мінсоцполітики назвали терміни виплат

Київ, Середа 13 січня 2021 16:56
Затримка коштів на пільги та субсидії: у Мінсоцполітики назвали терміни виплат
Фото: платіжка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кошти надійдуть на рахунки отримувачів найближчим часом

Міністерство соціальної політики профінансувало регіональні органи соціального захисту. Кошти на пільги та субсидії перераховані на початку тижня.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, кошти перераховані відповідно до поданих заявок для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій за січень 2021 року.

"Таким чином, найближчим часом кошти за січень надійдуть на рахунки всіх отримувачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кошти на пільги та субсидії зазвичай перераховуються отримувачам на початку поточного місяця.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка субсідіїльготыМіністерство соціальної політики

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся