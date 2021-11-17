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Задержка до 6 часов. УЗ сообщила о сбое в графике поездов из-за ЧП под Харьковом

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Украина, Среда 17 ноября 2021 12:35
Задержка до 6 часов. УЗ сообщила о сбое в графике поездов из-за ЧП под Харьковом Фото: УЗ сообщила о задержке поездов из-за трагедии на железной дороге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

На участке Полтава - Харьков из-за ЧП будет смещен график ряда пассажирских рейсов в обоих направлениях. Некоторые поезда задержатся до 6 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Telegram.

В связи с травмированием человека грузовым поездом в Харьковской области будут задерживаться такие рейсы:

  • №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
  • №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);
  • №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);
  • №18 Ужгород - Киев (3 часа 10 минут);
  • №8 Одесса - Харьков (2 часа);
  • №722 Киев - Харьков (40 минут).

В УЗ отмечают, что время задержки может измениться. Пассажиров просят следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадки на другие виды транспорта.

По данным KharkivToday, в среду, 17 ноября, в 05:10 на линию полиции поступило сообщение, что на железнодорожной станции "Пирогово" в селе Огульцы Богодуховского района поезд сбил человека. Правоохранители віехали на место, где подтвердили информацию.

"При ударе женщину отбросило на смежные пути под поезд, который двигался навстречу. В данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются", - отметили в полиции.

Личность женщины и обстоятельства аварии установит следствие.

Напомним, в Украине с 15 по 19 ноября возможна задержка нескольких поездов.

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