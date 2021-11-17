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Затримка до 6 годин. УЗ повідомила про збій у графіку потягів через НП під Харковом

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Україна, Середа 17 листопада 2021 12:35
Затримка до 6 годин. УЗ повідомила про збій у графіку потягів через НП під Харковом Фото: УЗ повідомила про затримку потягів через трагедію на залізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

На ділянці Полтава - Харків через НП буде зміщено графік низки пасажирських рейсів в обох напрямках. Деякі потяги затримаються до 6 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" у Telegram.

У зв'язку з травмуванням людини вантажним потягом у Харківській області будуть затримуватись такі рейси:

  • №64 Київ - Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
  • №141 Бахмут - Львів (5 годин 42 хвилини);
  • №725 Харків - Київ (3 години 30 хвилин);
  • №18 Ужгород - Київ (3 години 10 хвилин);
  • №8 Одеса - Харків (2 години);
  • №722 Київ - Харків (40 хвилин).

В УЗ зазначають, що час затримки може змінитися. Пасажирів просять стежити за оновленнями та інформувати провідників чи стюардів про необхідність пересадки на інші види транспорту.

За даними KharkivToday, у середу, 17 листопада, о 05:10 на лінію поліції надійшло повідомлення, що на залізничній станції "Пирогово" в селі Огульці Богодухівського району потяг збив людину. Правоохоронці виїхали на місце, де підтвердили інформацію.

"Під час удару жінку відкинуло на суміжні колії під потяг, який рухався назустріч. Наразі всі обставини ДТП встановлюються", - зазначили у поліції.

Особу жінки та обставини аварії встановить слідство.

Нагадаємо, в Україні з 15 по 19 листопада можлива затримка кількох потягів.

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