Задерживали украинских активистов в Крыму: двум "самообороновцам" объявили подозрение
Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма". Участникам организации грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Согласно досудебным расследованием установлено, что двое подозреваемых, начиная с 2014 года были участники незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Вместе с другими членами организации, злоумышленники:
- 26 февраля 2014 года задерживали украинских активистов во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины;
- Угрожали гражданам Украины физической расправой, огнестрельным оружием;
- Проводили незаконные обыски и проверки документов у граждан Украины;
Сейчас прокуратура АР Крыма идентифицировала почти 1,4 тысячи человек, которые были участниками незаконной группировки "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя".
Следствием установлено, что "самообороновцы" непосредственно причастны к:
- захвату административных зданий;
- захвату штаба Военно-Морских Сил Украины;
- незаконного "референдума"
- препятствованию журналистской деятельности;