Затримували українських активістів в Криму: двом "самооборонівцям" оголосили підозру
Фото: Прокуратура АР Криму оголосила підозру двум "самооборонівцям" (Костянтин Чергинський УНІАН)
Прокуратура АР Криму повідомила про підозру двом учасникам незаконного збройного формування “Самооборона Криму". Учасникам організації загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Згідно з досудовим розслідуванням встановлено, що двоє підозрюваних, починаючи з 2014 року були учасники незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Разом з іншими членами організації, зловмисники:
- 26 лютого 2014 року затримували українських активістів під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України;
- Погрожували громадянам України фізичною розправою, вогнепальною зброєю;
- Проводили незаконні обшуки й перевірки документів у громадян України;
Наразі, прокуратура АР Криму ідентифікувала майже 1,4 тисячі осіб, які були учасниками незаконного групування "Самооборона Криму" й "Самооборона Севастополя".
Слідством встановлено, що "самооборонівці" безпосередньо причетні до:
- захоплення адміністративних будівель;
- захоплення Штабу Військово-Морських Сил України;
- незаконного "референдуму"
- перешкоджання журналістській діяльності;
Фото: Прокуратура АР Криму оголосила підозру двум "самооборонівцям" (facebook.com/prok.arkrym)