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Интервью

Задержанный при попытке подкупа директор харьковского завода "Укроборонпрома" уволен

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 15:42
Фото: Федор Петров (dphztu.com)
Фото: Федор Петров (dphztu.com)

Федор Петров уволен за несоблюдение условий контракта

Задержанный во время попытки подкупа военного прокурора директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования", который входит в состав "Укроборонпрома" Федор Петров уволен с должности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

"Директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" Федор Петров уволен за несоблюдение условий контракта, такое решение было принято сегодня, 26 марта, генеральным директором ГК "Укроборонпром" Павлом Букиным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Укроборонпром" в начале 2017 года сообщил военной прокуратуре об обнаружении нарушений финансово-хозяйственной деятельности на харьковском заводе. На основе переданной "Укроборонпромом" информации, военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы госконцерна. В свою очередь, Петров предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона 60 тыс. гривен для закрытия уголовного производства.

Напомним, 25 марта 2018 года Военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" Федора Петрова за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры.

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Теги публикации: Укроборонпром, Харьков, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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