Задержанный при попытке подкупа директор харьковского завода "Укроборонпрома" уволен

Федор Петров уволен за несоблюдение условий контракта

Задержанный во время попытки подкупа военного прокурора директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования", который входит в состав "Укроборонпрома" Федор Петров уволен с должности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

"Директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" Федор Петров уволен за несоблюдение условий контракта, такое решение было принято сегодня, 26 марта, генеральным директором ГК "Укроборонпром" Павлом Букиным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Укроборонпром" в начале 2017 года сообщил военной прокуратуре об обнаружении нарушений финансово-хозяйственной деятельности на харьковском заводе. На основе переданной "Укроборонпромом" информации, военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы госконцерна. В свою очередь, Петров предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона 60 тыс. гривен для закрытия уголовного производства.

Напомним, 25 марта 2018 года Военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" Федора Петрова за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры.