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Інтерв'ю

Затриманого під час спроби підкупу директора харківського заводу "Укроборонпрому" звільнено

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 15:42
Фото: Федір Петров (dphztu.com)
Фото: Федір Петров (dphztu.com)

Федора Петрова звільнено з посади за недотримання умов контракту

Затриманого під час спроби підкупу військового прокурора директора ДП "Харківський завод транспортного устаткування", що входить до складу "Укроборонпрому" Федора Петрова звільнено з посади. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".

"Директора ДП "Харківський завод транспортного устаткування" Федора Петрова звільнено з посади за недотримання умов контракту, таке рішення було прийнято сьогодні, 26 березня, генеральним директором ДК "Укроборонпром" Павлом Букіним", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "Укроборонпром" на початку 2017 року повідомив військовій прокуратурі про виявлені порушень фінансово-господарської діяльності на харківському заводі. На основі переданої "Укроборонпромом" інформації, військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження та подала позов до господарського суду, представляючи інтереси держконцерну. У свою чергу, Петров запропонував прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону 60 тис. гривень для закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 25 березня 2018 року Військова прокуратура Південного регіону спільно з СБУ в Миколаївській області затримала директора ДП "Харківський завод транспортного устаткування "Укроборонпром" Федора Петрова за спробу підкупу прокурора військової прокуратури.

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Теги публікації: Укроборонпром, Харків, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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